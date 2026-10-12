Cutral Co reunió a 250 nadadores en la 3° edición de la Copa Aniversario

El torneo reunió a delegaciones de distintas localidades de la región y la provincia, entre ellas Neuquén, Plottier, General Roca, Bariloche y Villa Regina.

La competencia se desarrolló durante el fin de semana en el Natatorio Municipal, con la participación de representantes de distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

Unos 250 nadadores participaron durante el fin de semana de la tercera edición de la Copa Aniversario Ciudad de Cutral Co, que tuvo como escenario la pileta semiolímpica del Natatorio Municipal.

El torneo reunió a delegaciones de distintas localidades de la región y la provincia, entre ellas Neuquén, Plottier, General Roca, Bariloche y Villa Regina.

La competencia incluyó categorías formativas desde preinfantiles hasta juveniles, con pruebas de 50, 100 y 200 metros libres, además de competencias en los distintos estilos y relevos por equipos.

El director del Natatorio Municipal, Emiliano Ramírez, explicó que el programa estuvo destinado a nadadores de diferentes categorías y contempló distintas modalidades de competencia.

Durante la jornada también estuvo presente el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañado por el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín.

Rioseco señaló que la competencia formó parte de las actividades organizadas durante el mes aniversario de la ciudad y destacó la participación de delegaciones de otras localidades.

Además, indicó que alrededor de 400 chicos realizan actividades de natación en el Natatorio Municipal y mencionó el trabajo de infraestructura que lleva adelante el municipio en el área deportiva.