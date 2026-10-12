Chewelche suspendió su show en Catriel tras una emergencia de salud de uno de sus integrantes

Su padre, Ariel Basualto, agradeció la asistencia y confirmó que el músico ya se encuentra en su casa, en Plaza Huincul, en recuperación.

Juan Basualto sufrió un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar durante la segunda canción del recital. Fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica. Su padre, Ariel Basualto, agradeció la asistencia y confirmó que el músico ya se encuentra en su casa, en Plaza Huincul, en recuperación.

La banda Chewelche debió interrumpir su presentación en Catriel el sábado 10 de octubre, luego de que Juan Basualto sufriera una descompensación mientras tocaba sobre el escenario. El episodio motivó su traslado al hospital de la localidad rionegrina, donde recibió atención médica.

A través de un comunicado difundido después de regresar a Plaza Huincul, Ariel Basualto, padre del músico, relató que el cuadro se manifestó durante la segunda canción del recital. Según explicó, Juan sintió un fuerte dolor en el pecho y comenzó a tener dificultades para respirar, lo que obligó a detener la presentación.

En su mensaje, Ariel señaló que, de acuerdo con lo que les informaron posteriormente, se habría tratado de un preinfarto, acompañado de un cuadro agudo de agotamiento físico y emocional asociado al estrés acumulado. Esta información corresponde al testimonio difundido por la familia.

La asistencia que recibió en Catriel

El músico fue trasladado de urgencia al hospital local gracias a la intervención de Edgar, cantante de Mandinga, y Diego, integrante de Gamuza, quienes colaboraron para llevarlo en un automóvil hasta el centro de salud.

Ariel Basualto destacó especialmente la rápida respuesta de ambos músicos y agradeció la atención brindada por la médica y el personal de enfermería del Hospital de Catriel, quienes asistieron a Juan y contribuyeron a estabilizarlo.

Tras el episodio, el integrante de CHEWELCHE regresó a su casa en Plaza Huincul, donde permanece en reposo y a la espera de nuevos controles médicos durante los próximos días.

La salud, por encima del espectáculo

En el comunicado, Ariel también pidió disculpas al público que asistió al recital, al área de Cultura de Catriel y a los organizadores por no haber podido completar la presentación.

El músico explicó que, ante la gravedad de lo ocurrido, la prioridad fue la salud de su hijo y descartaron la posibilidad de continuar con el espectáculo.

Finalmente, agradeció los mensajes, llamados y muestras de apoyo recibidos de parte de familiares, amigos, músicos y seguidores. La familia expresó su reconocimiento a quienes colaboraron durante la emergencia y manifestó su intención de volver a encontrarse con el público en una próxima oportunidad.