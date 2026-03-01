¿Qué proyectos anunció el gobernador Rolando Figueroa para la comarca petrolera?

Durante la apertura del 55° período de sesiones ordinarias, el gobernador mencionó en una serie de proyectos para Cutral Co y Plaza Huincul

Durante la apertura del 55° período de sesiones ordinarias, el gobernador puso el foco en una serie de proyectos que impactarán de manera directa en Cutral Co y Plaza Huincul, con iniciativas vinculadas a energía, salud, deporte e infraestructura.

Uno de los anuncios más relevantes fue el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para iniciar la explotación de gas natural con destino a GNL (Gas Natural Licuado), cuyo primer desarrollo estará centrado en la comarca petrolera. Según se informó, la iniciativa permitirá generar obras de infraestructura en el corto plazo y un aumento significativo de mano de obra en ambas localidades.

En materia sanitaria, se confirmó que este año se avanzará en la concreción de un centro oncológico para la comarca, en conjunto con los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul. Además, se finalizará el Banco de Leche y dispositivos de inclusión habitacional en la zona.

En el plano deportivo, el mandatario anunció que se iniciará el proyecto para la construcción de una pileta en Plaza Huincul, que será cofinanciada junto al municipio, en el marco de un Plan Provincial de Natatorios que busca ampliar la infraestructura acuática cubierta en distintas regiones.

Respecto a infraestructura vial vinculada al desarrollo productivo, se confirmó la firma de acuerdos con operadoras hidrocarburíferas para ejecutar obras estratégicas en rutas que fortalecen la conectividad con las áreas de producción energética, lo que repercute directamente en la actividad económica de la comarca.

Por último, se ratificó la continuidad de políticas de inversión en salud, educación y servicios que impactan en el crecimiento sostenido de Cutral Co y Plaza Huincul, en un contexto en el que la provincia proyecta consolidar su expansión energética y productiva en los próximos años.