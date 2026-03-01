Operativo en Plaza Huincul: 47 personas identificadas y tres motos secuestradas

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes se desarrolló un Operativo de Alto Impacto en distintos puntos estratégicos de Plaza Huincul, con la participación de personal de la Dirección Seguridad de La Comarca y Tránsito Municipal.
El despliegue tuvo como objetivo reforzar las tareas preventivas, intensificar los controles vehiculares y garantizar el mantenimiento del orden público en la ciudad.
Según se informó oficialmente, como resultado del procedimiento fueron identificadas 47 personas y controlados 47 vehículos. En el marco de las fiscalizaciones, el personal policial labró cuatro actas contravencionales y procedió al secuestro de tres motocicletas por diversas irregularidades detectadas durante los controles.
Por su parte, agentes de Tránsito Municipal confeccionaron nueve actas contravencionales vinculadas a infracciones verificadas en los operativos.