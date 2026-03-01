Goleada de Alianza y pase a cuartos de final de la Copa Provincial

El conjunto de Cutral Co goleó 8 a 1 a Embajador de los Andes y se clasificó a la siguiente instancia de la Copa Provincial con un global de 11 a 1.
Alianza fue contundente frente a el equipo del sur de la provincia. Los goles los marcaron Alejandro Diaz en tres ocasiones, Bautista Monteseirin marcó dos goles y el resto de goles los marcaron Leandro Cerda, Alan Riquelme y Valentino Digorado. Joaquín Rikemberg no pudo convertir desde los 12 pasos y Vidal se lució atando el penal.
Gracias a la victoria por 3 a 0 en el partido de vuelta y la goleada de hoy, Alianza espera rival en la siguiente instancia de la competencia.