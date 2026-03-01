Cutral Co: buscan intensamente a dos personas desaparecidas

Fueron vistas por última vez en la zona de Varvarco y Lago Ruca Choroy N° 41, en Cutral Co.

La Policía de la Provincia del Neuquén emitió un pedido de ubicación y paradero para Juan Carlos Barriga, de 69 años, y Haydee Crespo, de 66, quienes fueron vistos por última vez en la ciudad de Cutral Co.

Según informó el Departamento Centro de Operaciones Policiales, Juan Carlos Barriga es de nacionalidad argentina, tez blanca, contextura robusta, cabello canoso lacio y ojos marrones. Mide aproximadamente 1,60 metros de altura.

Por su parte, Haydee Crespo, también argentina, es de tez trigueña, contextura delgada, cabello rubio y ojos marrones. Su estatura es de 1,60 metros.

Ambas personas fueron vistas por última vez en la zona de Varvarco y Lago Ruca Choroy N° 41, en Cutral Co. De acuerdo con la información oficial, se ausentaron el día 27 de febrero de 2026 alrededor de las 22 horas. La vestimenta que llevaban al momento de retirarse se desconoce.

La denuncia por presunta desaparición fue radicada por Julieta Barriga y tomó intervención la Fiscalía Segunda Circunscripción Judicial. La investigación se encuentra a cargo de la Comisaría 14°.

Desde la fuerza policial solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de las personas buscadas, se comuniquen de inmediato al teléfono (2994) 860368 o se acerquen a la unidad policial más cercana.