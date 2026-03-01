Añelo incorporó dos nuevas unidades para fortalecer su sistema de emergencias

Representa un paso clave en el fortalecimiento del sistema de prevención y asistencia

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Añelo sumó dos nuevas unidades a su parque automotor, un avance que permitirá reforzar la capacidad operativa y optimizar la respuesta ante emergencias en la localidad.

La incorporación de estos móviles representa un paso clave en el fortalecimiento del sistema de prevención y asistencia, en una comunidad que registra un crecimiento sostenido y una mayor demanda de intervenciones vinculadas a incendios, siniestros viales y rescates.

Desde Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul destacaron el logro alcanzado por sus pares y remarcaron que cada nueva herramienta incorporada al servicio “implica más preparación, más compromiso y más vocación para proteger vidas y bienes”.

Con estas nuevas unidades ya operativas, el cuartel de Añelo amplía su capacidad de respuesta y consolida su rol estratégico dentro del sistema regional de emergencias.