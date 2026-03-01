1° de marzo: Neuquén celebra el Día del Himno Provincial

La composición que desde 1989 representa oficialmente la identidad cultural del territorio.

Cada 1° de marzo se conmemora el Día del Himno de la Provincia del Neuquén, en homenaje a “Neuquén Trabun Mapu”, la composición que desde 1989 representa oficialmente la identidad cultural del territorio.

La obra fue creada con letra del poeta neuquino Osvaldo Arabarco y música del reconocido compositor y folklorista Marcelo Berbel, dos referentes fundamentales del acervo cultural provincial.

El título, “Neuquén Trabun Mapu”, proviene del idioma mapuche y significa “Tierra de Encuentro”, una expresión que sintetiza la diversidad cultural, geográfica y social que caracteriza a la provincia. La letra resalta el paisaje cordillerano y estepario, el valor del trabajo y la fuerte presencia de la herencia mapuche como parte constitutiva de la identidad neuquina.

La fecha busca promover el conocimiento y la valoración del himno en ámbitos educativos, institucionales y comunitarios. En distintos puntos de la provincia suelen realizarse actos oficiales y actividades alusivas donde se entona la canción como símbolo de pertenencia y unidad.

A 37 años de su creación, “Neuquén Trabun Mapu” continúa siendo una de las expresiones culturales más representativas de la provincia, reafirmando el sentido de identidad y el compromiso con la historia y el futuro de Neuquén.