Nuevos subsidios al gas y la energía ¿Quiénes podrán acceder?

Se cambian los topes de consumo y serán diferentes según los meses del año. Toda la explicación

El gobierno nacional introdujo cambios en los subsidios y creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que tiene como objetivo principal crear solamente dos grupos de usuarios, los que ganan menos de 3 canastas básicas totales y tienen acceso al subsidio y más de ese monto y tienen que pagar la tarifa plena.

Van a tener subsidio los hogares cuyos ingresos sean inferiores a 3 millones 927 mil pesos

Los hogares que superen esa cifra, entonces ya no estarán incluidos en las tarifas subsidiadas. Se elimina la diferencia entre ingresos medios e ingresos altos, los que tengan ingresos por 4 millones ya ingresan en la franja sin subsidio.

No hay que inscribirse en el nuevo sistema todos los que ya estaban inscriptos en RASE, el sistema anterior. Pero, hay una excepción, y son los usuarios con garrafa o GNL que si deben inscribirse.

En Neuquén incluye a los habitantes de Alumine, Villa Pehuenia, Las Coloradas, Tricao Malal, Loncopue, Villa Traful, Las Ovejas, Los Miches, Manzano Amargo, Varvarco, Caviahue, El Cholar, Taquimilan, Bajada Del Agrio, El Hueco y Barrancas. Ellos sí tienen que completar la inscripción en el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) en este sitio web https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/

En los últimos meses, el gobierno autorizó subas importantes a las empresas que distribuyen gas y electricidad. El impacto sobre los montos de las facturas se verá atenuado porque en forma transitoria, se ampliaron los subsidios que se irán reduciendo durante el año. Igualmente en Neuquén, por ser zona fría, se va a mantener el piso de 50% pero no será igual las zonas del país que no son consideradas zona fría.

Para detallar los cambios más importantes en los subsidios de electricidad, donde hay que prestar atención: se aplica subsidio hasta 300 kw por mes en los meses de verano, diciembre, enero y febrero y en el invierno en mayo, junio, julio y agosto. El resto de los meses, marzo/abril y septiembre/octubre/ noviembre se subsidia solamente 150 kw, la mitad.

En el caso del gas, se subsidia solamente en invierno, donde hay más consumo y los límites dependen de la zona y se aplicarán de abril a septiembre. Pero en la zona fría, por decisión del Congreso que rechazó el cambio, se seguirá con el subsidio.

Van a perder el subsidio aproximadamente 140 mil usuarios, que antes estaban incluidos en ingresos medios pero que superaban los 4 millones de pesos de ingreso.