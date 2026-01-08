Tres demorados y un arma secuestradas en Cutral Co

La tarea la llevó adelante a través del Comando Radioeléctrico.

Tres personas fueron demoradas y se secuestró un arma de fuego luego de un operativo policial que encabezó el personal del Comando Radioeléctrico de Cutral Co.

Tal como se informó oficialmente, este miércoles, a las 9, a través de un llamado telefónico se advirtiói de la presencia de dos personas en actitud sospechosa. Presuntamente, las personas estaba involucradas en un altercado en inmediaciones de las calles Santa Teresita y Perniseck.

Los motoristas del área de prevención del Comando Radioeléctrico Cutral Co iniciaron recorridas por el sector y zonas aledañas.

Cuando los efectivos policiales arribaron a la plaza del barrio General San Martín, los efectivos observaron a un hombre entregando un objeto a una mujer, quien lo ocultó rápidamente dentro de una bolsa de consorcio.

Ante esta situación, el personal policial procedió a interceptar a ambas personas y solicitó la exhibición del contenido de la bolsa.

Pese a la resistencia inicial y diversas excusas, tras el palpado preventivo y la inspección correspondiente se constató que se trataba de un arma de fuego tipo revólver.

Como resultado del procedimiento, se demoró a las dos personas involucradas y se procedió al secuestro del arma.

En ese momento, una tercera persona intentó retirar una motocicleta que se encontraba junto a los primeros implicados, entorpeciendo el accionar policial, por lo que también fue demorada.

En el operativo intervino personal policial del Comando Radioeléctrico Cutral Co, de comisaría 15° y Tránsito de Plaza Huincul, dependientes de la Dirección de la Comarca.