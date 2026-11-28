Policía Antinarcóticos detectó el lugar donde guardaban droga e incautó una importante cantidad en Huincul

Se incautaron unos 150 gramos de cocaína que representan unas 2000 dosis fraccionadas

Los allanamientos que realizó la División Antinarcóticos de la comarca petrolera fueron en viviendas del barrio Otaño en Huincul y también en Cutral Co.

La investigación permitió primero identificar dónde se estaba vendiendo pero el mayor logro fue detectar dónde se guardaba la droga antes de su distribución en diferentes puntos de venta.

Al realizar el allanamiento en ese lugar de acopio, pudieron secuestrar una muy importante cantidad, en total se calcula que son casi 2100 dosis de cocaína, casi 800 dosis de marihuana, lo que implica un fuerte golpe al microtráfico de droga.

Además se secuestraron dos balanzas digitales, un arma de fuego, municiones, teléfono celulares y se secuestraron dos autos y una moto. Además había casi 900 mil pesos.

Tras realizar los allanamientos, se inició una causa contra cuatro personas, todos ellos hombres de 31, 34, 41 y 29 años de edad.

Para el operativo se requirió de la colaboración del Departamento Antinarcóticos de Neuquén; la Div. Antinarcóticos del Pehuén (Zapala); Div. Antinarcóticos alto Neuquén (Chos Malal); Div. Antinarcóticos Lagos del Sur (San Martin) y División Antinarcóticos Vaca Muerta (Añelo).