Rioseco se suma: el intendente de Cutral Co firmaría el decreto para votar el 14 de febrero

El intendente Ramón Rioseco firmaría el decreto de convocatoria a elecciones para el próximo 14 de febrero, al igual que hizo hoy jueves el intendente de Senillosa.
Múltiples fuentes confirman esta posibilidad, que sería parte de un acuerdo político del actual jefe comunal con el arco político que incluye a Primero Neuquén, partido de Mariano Gaido.
El plazo para realizar la convocatoria expira en pocas horas, por lo que la posibilidad se transformará en realidad rápidamente o habrá sido únicamente un rumor.