Hay nueva fecha para el intercambio de figuritas del Mundial 2026 en Plaza Huincul

Será el 12 de junio de 17 a 20:00

Desde Plaza Huincul se informó que después de la reprogramación debido a las condiciones climáticas, el encuentro de intercambio de figuritas del Mundial 2026 ya tiene nueva fecha.

La propuesta se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio, de 17:00 a 20:00 h en el Club Plaza Huincul.

Se recordó que esta actividad es organizada por la dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Plaza Huincul, en conjunto con Kiosco La Estrella.

Durante la jornada, niños, jóvenes y familias podrán acercarse con sus figuritas repetidas para intercambiarlas, avanzar en sus colecciones y disfrutar de un espacio de encuentro y recreación en torno a la pasión mundialista.

Además, habrá una merienda para compartir, sorteos, juegos y muchas sorpresas para disfrutar entre amigos y en familia.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde diferente, completar el álbum y vivir la emoción del Mundial 2026.