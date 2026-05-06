“Tangos a Dos Orquestas” llega al centro cultural de Cutral Co

En el Centro Cultural José Héctor Rioseco.

Este sábado 9 de mayo, desde las 20:00 horas, se realizará en Cutral Co una nueva propuesta cultural dedicada a la música ciudadana. Se trata de “Tangos a Dos Orquestas”, un espectáculo que reunirá a La Orquesta de los Chicos y la Orquesta Típica Municipal Aníbal Troilo en una presentación conjunta en el Centro Cultural José Héctor Rioseco.

La iniciativa propone una noche enfocada en el tango y en el trabajo musical de agrupaciones locales, con un repertorio tradicional pensado para todo público. Además del espectáculo, el encuentro busca poner en valor la formación artística y la identidad cultural vinculada a uno de los géneros más representativos del país.