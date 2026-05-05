Una tierna dupla cutralquense resultó finalista en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Amparo y Emma, de 9 y 5 años respectivamente, participaron en la competencia guiadas por el cocinero Juan Solorza.

Dos niñas de la ciudad participaron de “Kocinerito´s por un día” en el aclamado festival gastronónico que se desarrolla cada año en Villa Pehuenia, y resultaron finalistas con un plato de su invención, que resultó destacado por el jurado, compuesto por el intendente de la localidad, Arturo de Gregorio, y el chef Pablo Buzzo.

Amparo y Emma, de 9 y 5 años respectivamente -cutralquenses las dos-, participaron en la competencia guiadas por el cocinero Juan Solorza, y resultaron finalistas. Recibieron premios y aplausos, por idear un plato con los ingredientes que se les ofrecieron, sin contar con una planificación previa.

En su vigésima edición, la Fiesta del Chef Patagónico reunió a miles de turistas que disfrutaron de las diferentes propuestas gastronómicas y culturales durante los tres días que duró el evento.