Cutral Co: Piden conocer el paradero de una mujer

Se ausentó de su hogar el lunes, a las 14 en Cutral Co.

Desde la Policía provincial se lanzó el pedido de ubicación y paradero de Gladis Andrea Gómez que se ausentó el lunes, alrededor de las 14. La búsqueda fue ordenada por la fiscalía única.

Según se informó, la mujer es de nacionalidad argentina, tiene 51 años; mide 1,60 metros; es de tez blanca, con cabello claro, ojos marrones y contextura física robusta. En la denuncia consta que fue vista por última vez en Laguna Blanca N° 935 de Cutral Co. Se desconoce qué vestimenta llevaba al momento de ausentarse.

En la causa además de la fiscalía única, tomó intervención la comisaría 14° de Cutral Co. Las personas que puedan aportar algún dato, se pueden acercar a la mencionada dependencia, o telefónicamente al 4860368 (fijo). O a la comisaría más cercana.