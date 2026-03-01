Cutral Co será sede de una charla abierta sobre violencia laboral

Con Perspectiva de Género

La subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de su delegación Plaza Huincul, invita a la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul a participar de una charla abierta sobre “Violencia Laboral con Perspectiva de Género”, que se realizará el próximo lunes 10 de marzo a las 9:00 horas en la Mutual Policial, ubicada en calle Belgrano 315 de Cutral Co.

La actividad está destinada al público en general y tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, información y prevención en torno a las distintas formas de violencia que pueden manifestarse en el ámbito laboral, incorporando la perspectiva de género como herramienta clave para su identificación y abordaje.

Durante el encuentro disertarán la doctora Nancy Vielma, jueza de Cámara Penal; Lorena Barabini, subsecretaria de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres; y el Dr. Ricardo Riva, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno.

La propuesta busca fortalecer el conocimiento de derechos, promover entornos laborales libres de violencia y brindar herramientas para la detección temprana y la intervención adecuada ante situaciones de acoso, discriminación o maltrato.