EPAS trabaja para restablecer el acueducto del lago Barreales que abastece a la comarca

El EPAS avanza en la reparación de una bomba ubicada en el Lago Barreales, que se encuentra fuera de servicio por una falla eléctrica y aporta aproximadamente el 30% del agua potable que consume la comarca. El equipo afectado es una bomba de 1.700 HP, cuyo funcionamiento depende de un variador de frecuencia que regula el caudal impulsado hacia la planta potabilizadora.

La salida de servicio se produjo tras una sobrecarga de tensión eléctrica registrada el miércoles pasado. Desde entonces, técnicos del EPAS, junto a personal del EPEN y especialistas externos, trabajan de manera continua para identificar el origen de la falla y restablecer el sistema. Ante la imposibilidad de lograr una solución inmediata, el organismo activó el plan de contingencia y evalúa alternativas técnicas, entre ellas la instalación de una motobomba provisoria que permita recuperar parte del caudal afectado.

Mientras continúan los trabajos, el abastecimiento se garantiza a través del sistema Buena Esperanza, que aporta el 70% del agua potable y funciona con normalidad. En el operativo participan también los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, que colaboran con personal y recursos. Desde el EPAS solicitaron a la comunidad hacer un uso responsable del agua para minimizar posibles cortes y preservar el servicio.