Plaza Huincul celebrará el Día del Turismo con una salida de trekking

50 cupos disponibles, distribuidos en 25 personas por jornada

En el marco del Día del Turismo, la ciudad de Plaza Huincul será escenario de una propuesta que combina actividad física, contacto con la naturaleza y promoción del turismo local. Se trata de una Salida de Trekking organizada de manera conjunta por las áreas municipales de Capacitación, Deportes y Turismo, que se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre.

La actividad está pensada para vecinos y vecinas que deseen descubrir los paisajes naturales de la ciudad a través de una experiencia recreativa y saludable. El trekking contará con guías habilitados, lo que garantiza un recorrido seguro y acompañado, además de incluir seguro para los participantes.

Desde la organización informaron que habrá un total de 50 cupos disponibles, distribuidos en 25 personas por jornada, y que la movilidad será autogestionada por cada participante. Debido a la capacidad limitada, se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción disponible ACÁ , requisito indispensable para asegurar su lugar en la actividad.