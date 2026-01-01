Buscan a una adolescente en Cutral Co

Desde la Policía se emitió el alerta Nati para la ubicación y retención de la adolescente Solange Peumayen González.
Es una adolescente de 14 años y sus características físicas son: delgada, de 1,60 metros de altura: La tez es morena, ojos oscuros y cabellos castaños.
Al momento de ausentarse vestía un pantalón corto de color de jeans, campera negra, remera roja y zapatillas negras.
Ante cualquier información sobre su ubicación y paradero se deben comunicar con la comisaría 14° 4860368 oa la fiscalía única de Cutral Co.