Se viene la “noche de las vacunas” en Plaza Huincul y Cutral Co

Este viernes 19 de diciembre, la Comarca Petrolera será parte de La Noche de las Vacunas, una propuesta impulsada a nivel provincial que busca ampliar el acceso a la vacunación con horarios extendidos y puntos estratégicos en espacios públicos.
El hospital Aldo Maulu participará de la jornada con atención de 18 a 22 horas, ofreciendo la posibilidad de iniciar o completar esquemas de vacunación para la comunidad. Para facilitar la concurrencia, se habilitarán tres puntos de atención:
- Plaza San Martín de Cutral Co
- Parque Rivadulla (ex U) de Plaza Huincul
- Vacunatorio del hospital Aldo Maulu
Desde el área de salud se recomienda asistir con el carnet de vacunación, lo que permitirá verificar las dosis aplicadas y las que restan completar, de acuerdo a la edad y situación de cada persona.