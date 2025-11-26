Hay fecha definida para el pago de los sueldos a los estatales de Neuquén

Desde el gobierno neuquino se dio a conocer la fecha del pago de haberes correspondientes a noviembre para la totalidad de los trabajadores de la administración pública y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
Cada trabajador activo – del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados- así como los jubilados, pensionados o retirados del Estado provincial tendrán depositado sus haberes el viernes 28 en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén, según informó el ministerio de Economía, Producción e Industria.
Tal como ocurre desde esta administración provincial, el pago se hará efectivo antes de que finalice el mes.
Esto es posible gracias al programa de austeridad implementado durante la actual gestión de gobierno, a través del cual se eliminaron gastos innecesarios para reforzar las partidas de áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.