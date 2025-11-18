Plaza Huincul abre inscripciones para el secundario a distancia 2026

Las inscripciones estarán disponibles del 18 al 28 de noviembre en Avenida del Libertador 517

Capacitación anunció la apertura de una nueva instancia de inscripción para el Secundario a Distancia 2026, un programa gratuito destinado a jóvenes y adultos que deseen iniciar o retomar sus estudios secundarios.

Las inscripciones estarán disponibles del 18 al 28 de noviembre en la sede ubicada en Avenida del Libertador 517, donde el personal del área brindará asistencia para completar el trámite y asesorará según cada situación académica.

Desde la institución destacaron que el programa permite cursar a distancia, ofreciendo una alternativa flexible para quienes trabajan, cuidan a sus familias o requieren una modalidad adaptada a sus horarios.

Para quienes comiencen el secundario desde cero, se solicita fotocopia autenticada del DNI y fotocopia autenticada del título de la escuela primaria. En el caso de las personas que hayan abandonado en algún momento del trayecto secundario, deberán presentar además el analítico del secundario autenticado por la institución donde cursaron previamente.

Para más información o consultas, se encuentra disponible el número 2995 35-1518.