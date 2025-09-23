Se acerca la Expo Vocacional Plaza Huincul 2025

Plaza Huincul se prepara para recibir la Expo Vocacional 2025, un evento pensado para que los estudiantes puedan explorar todas las opciones académicas y profesionales disponibles. La cita será el miércoles 15 de octubre, de 10 a 18 horas, en el SAF de la EPET N.° 10.

Durante la jornada, los alumnos tendrán la oportunidad de conocer la oferta educativa de universidades públicas, privadas y centros educativos, participar en un test vocacional y recibir orientación personalizada para planificar su futuro universitario y profesional.

La actividad está dirigida principalmente a los alumnos de 5° año de los CPEM y 6° año de colegios técnicos, quienes podrán asistir tanto de manera individual como en grupo, coordinando su inscripción a través de un formulario online.

La organización destaca que la Expo Vocacional busca acompañar a los jóvenes en un momento clave de sus decisiones académicas, brindando información clara y herramientas prácticas para orientar su elección de carrera.

Para inscribirse como curso o grupo, los interesados pueden completar el formulario disponible aquí.