El quirófano móvil atenderá en el barrio Ruca Quimey, de Cutral Co

Del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, la Dirección de Zoonosis estará presente en el barrio Ruca Quimey con el Quirófano Móvil, realizando esterilizaciones gratuitas para perros y gatos. La iniciativa busca promover la salud y el bienestar de las mascotas de la localidad.

Los vecinos que deseen acceder al servicio podrán retirar los turnos de manera presencial desde el lunes a las 8:30 horas en la sede barrial ubicada en Santa Cruz y San Juan.

Durante la campaña, también se aplicarán vacunas antirrábicas y se entregarán dosis antiparasitarias, de forma gratuita, contribuyendo al cuidado integral de los animales.