La Orquesta de los Chicos se presentará en Cutral Co

La ciudad de Cutral Co vivirá una propuesta artística especial este fin de semana con la presentación de La Orquesta de los Chicos, que compartirá escenario junto al grupo Bacán, en una velada musical que promete reunir talento y emoción.

El concierto tendrá lugar el sábado 30 de agosto a las 20:00 horas en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, con entrada libre y gratuita.

Además, la función contará con la participación de invitados especiales: Daniel Cides, Ivi Inostroza y Walter Faundez, quienes sumarán su impronta a un espectáculo pensado para toda la familia.