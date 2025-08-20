Reprograman el concurso de guiso criollo “Sabor que Une” en Plaza Huincul

Juventud de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que, debido a inclemencias climáticas, el concurso de guiso criollo “Sabor que Une”, previsto inicialmente para el domingo 24 de agosto, se realizará finalmente el domingo 7 de septiembre a partir de las 9:00 horas.

El certamen, que busca fusionar cocina y tradición, sigue abierto para inscripciones. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años o quienes cuenten con un adulto acompañante. Los participantes deberán preparar al menos 30 porciones de su guiso, que serán evaluadas por un jurado compuesto por chefs profesionales.

Quienes deseen sumarse aún tienen tiempo: las inscripciones cerrarán el miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas y pueden completarse a través del formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción