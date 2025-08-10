Zoonosis de Cutral Co abre nuevos turnos para esterilizaciones gratuitas de mascotas

La Municipalidad de Cutral Co, a través de la dirección de Zoonosis, informó que se encuentran disponibles nuevos cupos para el servicio de esterilización gratuita de mascotas en el turno tarde.

Los días habilitados para acceder al procedimiento durante agosto serán los lunes 11, 18 y 25, y los turnos se otorgarán hasta agotar la disponibilidad.

La iniciativa busca promover el cuidado responsable de perros y gatos, controlar la sobrepoblación animal y contribuir a la salud pública, ofreciendo este servicio sin costo para los vecinos y vecinas de la ciudad.

Quienes deseen solicitar un turno deben comunicarse al teléfono 299-6846219 para coordinar la atención.