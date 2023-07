En conmemoración del Día Mundial de las Hepatitis Virales, el Sanatorio Plaza Huincul lleva a cabo una importante iniciativa para concientizar sobre la hepatitis C y promover la detección temprana de esta enfermedad. Desde las 14:00 hasta las 18:00 horas, se están ofreciendo pruebas rápidas de hepatitis C en sus instalaciones.

El Día Mundial de las Hepatitis Virales, establecido con el objetivo de sensibilizar sobre la gravedad de estas infecciones y la importancia de su prevención y tratamiento, representa una oportunidad valiosa para informar a la población sobre esta enfermedad silenciosa que afecta al hígado.

La hepatitis C es una infección viral que, en sus etapas iniciales, no puede presentar síntomas, lo que la hace especialmente peligrosa. Sin embargo, puede provocar daños hepáticos a largo plazo si no se detecta a tiempo. Por esta razón, las pruebas rápidas se configurarán en una herramienta crucial para identificar casos de hepatitis C y brindar una atención médica oportuna.