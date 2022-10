Desde Defensa Civil de Cutral Co informaron que el corte de ruta en Senillosa continúa y que es recomendable no viajar si no es urgente.

El reclamo se está llevando adelante desde ayer por trabajadores municipales que piden un incremento salarial.

El corte es total pero hay caminos alternativos tanto para transito liviano como para pesado pero no tienen seguridad. Ante esta situación desde Defensa Civil aconsejan no viajar si no es necesario.

En cuanto a las personas que deben viajar hacia Neuquén capital por turnos médicos pueden pasar presentando un certificado.

Con respecto al corte, se sabe que continuarán con esta medida hasta que obtengan una respuesta concreta a su reclamo.