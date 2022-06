La poetisa cutralquense Macky Corbalán y su obra serán parte de la jornada de conmemoración y reparación histórica que se realizará este viernes 24 de junio, a las 17, en la exestación de ferrocarril de Cutral Co. La entrada es gratuita y está abierta a todas las personas que quieran acercarse a sus trabajos.

Desde el Colectivo de Escritores y Escritoras de Cutral Co y Plaza Huincul se organizó esta conmemoración de la que participarán además poetas de la región.

“Venimos trabajando con varios objetivos y el primero es visibilizar su obra y considerarla como es no solo en el resto de la provincia y el país sino a nivel internacional porque su obra forma parte de estudio de los investigadores de otros países”, explicó Marisa Reyes. Agregó que además buscan generar espacios de encuentros, redes comunitarias para que la obra de Macky sea conocida.

Por otra parte, consideraron “la necesidad que exista un espacio más allá del simbólico como punto de encuentro anual, porque si bien está planteada para este 24 de junio nos propusimos que sea anual y que podamos juntarnos en el lateral de izquierdo de esta casa de la Historia que fuera el lugar de juegos de la propia Macky y que podamos tenerlo para compartir, leer y leernos”.

Carlos Blasco fue claro al señalar que la finalidad de reparar este “olvido” para con la poetisa cuya obra ha trascendido y es estudiada en universidades de España, por ejemplo, cuenta con el respaldo y apoyo de muchos escritores. “Recibimos el apoyo de esta acción para que sea necesaria y que representa la poética nueva, muy poderosa y que da cuenta de, no solo una forma disruptiva de mirar el territorio, sino que es una poeta que tiene muchas manifestaciones divergentes de lo que podemos llamar el poder en el sentido más laxo”, describió.

Por eso reforzaron la importancia de la visibilización de su obra en esta fecha y el pedido que existe de este espacio físico como lugar para homenajearla. No solo habrá lecturas, sino que se proyectarán fragmentos de videos y saludos. Es por eso que insisten en la invitación generalizada, sean o no lectores.

Marisa Reyes y Carlos Blasco, integrante del colectivo de escritores de Cutral Co y Plaza Huincul

Una poeta divergente con un discurso disruptivo

A la consulta sobre el por qué del olvido hacia esta cutralquense que a los 18 años dejó su ciudad para estudiar en Neuquén, ciudad en la que vivió hasta que falleció en 2014, Blasco sostuvo que es una pregunta que se hicieron muchas veces.

“Tiene que ver, en parte, porque era una poeta divergente y con que la poesía como discurso social no circula tanto como debería y no hay tantos lectores de poesía. La representación que se tiene de la poesía en general es una representación errada. En general, la gente no lee, en su mayoría incluso lectores de literatura, se quedan en los autores clásicos y canonizados”, acotó.

Sobre Corbalán, señaló que tiene un discurso necesario en la sociedad porque es “un discurso disruptivo del sentido común, de formas de poder instaladas en el discurso. Es importante que circule porque se desmarca la poesía de todo eso, todo el tiempo”.

“Es un discurso necesario en las escuelas. se está logrando porque empiezan a llegar colecciones, por ejemplo de Juan Gelman, y que ella integra. Tal vez la poesía no tiene tantas cajas de resonancia a nivel mediático como a nivel editorial”, concluyó.

Esta actividad cuenta con las declaraciones de interés cultural del Concejo Deliberante de Cutral Co (N° 013/22); del Ministerio de las Culturas de Neuquén (Resolución 51/22) y del Ministerio de la Cultura de Nación (Resolución 621/22).