Una familia sufrió el incendio de su vivienda esta madrugada en Cutral Co. Afortunadamente no estaban en el lugar cuando se desató el fuego por lo que nadie salió herido.

El alerta del incendio lo recibió el cuartel de bomberos después de la 1:30 de la madrugada de hoy para una casa situada en Elordi al final, en el sector denominado Cono de Seguridad.

Claudia Romero explicó que junto a su esposo y a su hija adolescente, no sufrieron heridas porque no estaban en el lugar. “Perdimos todo, gracias a Dios que no estábamos porque tenemos una piecita de material y el resto de madera que tomó todo, nos quedamos sin nada”, explicó.

La vecina indicó que esta mañana un camión acudió al sector para retirar todos los escombros y restos de la vivienda. “Se llevó todo porque no quedó nada a salvo”, contó.

Claudia, sostiene que no le gusta pedir, pero en este caso se ve en la obligación de aceptar porque se quedaron sin ropa, calzado, muebles, enceres, todo lo que tiene una vivienda.

Hoy les alcanzaron una cocina. La familia necesita ropa y calzado para hombre, el calzado es Nº 41; para la señora y la adolescente ambas, calzan Nº 38. La ayuda se puede acercar al domicilio de su otra hija que vive en Benigar 1.422, al lado de la iglesia evangélica de dos plantas que está en esa calle.

El número de contacto es 2995236304 para coordinar la entrega. Desde enceres de cocina, ropa de cama, todo tipo de ayuda y colaboración será bienvenido.