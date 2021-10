Esta semana se realizó una convención para trabajar en el diseño de la escuela secundaria “Descubrir”, que se pondrá en marcha en la comarca petrolera.

Desde la iglesia se informó que hubo un problema con el terreno que se iba a utilizar en Cutral Co por lo que se gestionó un espacio en Plaza Huincul. Se aclaró, no obstante, que en un futuro se planifica también crear un espacio educativo en Cutral Co

En las últimas semanas hubo una reunión con el intendente Gustavo Suárez y la escuela funcionaría en el barrio Uno o en el barrio Altos del Sur.

En la convención se presentó un video en el que se mostró el funcionamiento de las escuelas Descubrir en Rincón de los Sauces y Cipolletti y la maqueta de cómo será la que funcione en Huincul.

Además se armaron equipos de trabajo para la labor pedagógica docente, administrativa y legal de la futura escuela privada de Plaza Huincul.

En la presentación estuvo la presidenta del Concejo Deliberante, Marga Yunes, la concejala Mónica Sarmiento y el jefe de Gabinete, Cristian Sepúlveda. Además hubo representantes del Colegio de Abogados, del COPAC y empresarios de la zona interesados en la temática.