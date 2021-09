El servicio de Obstetricia del Hospital Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul realizará una nueva campaña de PAP para prevenir o detectar el cáncer cervicouterino. Será mañana 15 y jueves 16 de septiembre en el Centro de Salud del barrio General San Martín, ex500 viviendas.

Las dos jornadas especiales están destinadas a mujeres a partir de los 25 hasta los 64 años que deseen realizarse el el test de Papanicolaou de forma gratuita.

La atención será por orden de llegada, sin turno previo. Los requisitos son: no estar menstruando, no tener relaciones sexuales los tres días anteriores y no estar usando óvulos.