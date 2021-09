Uno de los temas que más preocupa a los vecinos y vecinas de Cutral Co y Plaza Huincul es la continuidad laboral y, mejor aún, la generación de nuevos empleos. Pero también se presta atención al tema medioambiental. Entonces ¿qué dijeron los candidatos a diputados nacionales sobre este tema?

Hay que tener en cuenta que en el Congreso se debatirá una nueva ley de hidrocarburos. No es que desaparecerá la actual sino que se aplicarían cambios para “incentivar la inversión”. Ya hemos publicado lo que dijo el gobernador Omar Gutiérrez sobre este tema. Aquí lo que dijeron los candidatos hasta ahora.

Frente de Todos

Tanya Bertoldi

La candidata oficialista se refirió al proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que se encuentra en proceso de borrador y todavía no fue presentado de manera oficial por el Poder Ejecutivo. La aspirante al Congreso Nacional aseguró que “nunca la provincia había generado tanta inversión, producción y trabajo como lo estamos haciendo en este momento y en un contexto en el que nos planteamos un eje fundamental pospandemia”.

Además, Bertoldi planteó: “Pensamos en una Argentina pospandemia y en la reconstrucción fomentando el trabajo, la producción, la inversión, y el volver a generar este circuito virtuoso que permitió en algún momento tener una gran Argentina con todos y todas adentro”. ¿Entonces? que va a apoyar la ley como la presente el gobierno porque va a generar más inversión

Fabian Ungar

El candidato no basa su campaña en el tema petrolero sino en el sector privado no petrolero. Sobre la industria y las regalías solamente dijo “es una vergüenza para todos que haya 50.000 familias que no tienen gas en una provincia que le exporta gas al mundo. Ese es un tema que nos tiene que ocupar a los políticos, en vez de estar metidos en la rosca politiquera o tocando timbre en los despachos de funcionarios de Buenos Aires.”

Asunción Miras Trabalon

La candidata de la agrupación Eva Perón, tampoco dedica mucho tiempo a hablar sobre Vaca Muerta y la industria sino que se basa más en la diversificación económica. En una entrevista radial dijo “debemos exigir al MPN, al gobierno provincial que destine la plata del petróleo a desarrollar otras regiones, por ejemplo el valle de Picún Leufú, Piedra del Águila, apoyar al sector ganadero productivo de Loncopue, Las Lajas, es una acción que hoy no se está haciendo”.

Juntos por el Cambio

Pablo Cervi

En este caso el precandidato a diputado de Cambia Neuquén, Pablo Cervi, manifestó que el Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Todos no defienden los intereses de la provincia. “El gobernador de Neuquén se enteró por los medios de una nueva Ley de hidrocarburos, que por impulso del gobierno del Frente de Todos, avanza sobre los intereses y la autonomía de nuestra provincia”, expresó. Además manifestó que “en el proyecto del gobierno nacional se avanza sobre la facultad provincial de regular tributos y nos quitan la posibilidad de renegociar contratos sobre yacimientos que nos pertenecen”.

Carlos Eguía

Aunque en la práctica Juntos por el Cambio no va a internas sino que se presentaron por separado, los puse juntos porque tienen una misma línea de pensamiento.

Eguía sostuvo que de ganar pretende “ir a pelear las regalías como tienen que pelearse, que no las maneje el gobierno provincial sino un combinado de partidos, para saber quién maneja las regalías, donde va a parar esa plata; yo no quiero más que se destine a pago de sueldos o pago de ñoquis, yo quiero se derrame en mejores caminos, mejor conectividad, no solamente tenemos Vaca Muerta, esa plata se tiene que derramar en el turismo, tenemos lugares para mostrarle al mundo, tenemos que aprovechar eso”.

Desde la izquierda

Raúl Godoy

El referente ceramista opinó “a 8 años del pacto con Chevron, el gobierno nacional prepara una nueva entrega. La ley de hidrocarburos está pensada a la medida de las petroleras. Con el discurso de aumentar las exportaciones quieren garantizarles 20 años de más beneficios, bajarles impuestos y retenciones, y permitirles llevarse buena parte de los dólares afuera. Mientras tanto, el pueblo es el que va a seguir padeciendo la contaminación y el impacto ambiental”.

Si bien la letra definitiva del proyecto aún no se conoció, Godoy apuntó que: “en uno de los borradores llegan a hablar de la baja de las regalías”. Sobre las declaraciones del gobernador Omar Gutiérrez y la carta enviada al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, Godoy agregó: “El MPN se diferencia del gobierno nacional por un mero cálculo electoral, pero en la entrega de Vaca Muerta siempre estuvo de acuerdo

Priscila Otton

La docente explicó que en la provincia se debería prohibir el fracking y aseguró que los recursos naturales deben ser explotados por empresas que estén en manos del Estado, al igual que el resto de los servicios públicos. Propuso además realizar una consulta popular vinculante para discutir “con la gente” un cambio en la matriz productiva.

Lucas Ruiz Nuevo Mas

“Hoy Chevrón anuncia que duplicó la producción en Vaca Muerta, pero de eso el pueblo no ve un centavo”. “Nosotros queremos un Neuquén para los trabajadores, las mujeres y la juventud. Es notorio que en Neuquén los alquileres están por las nubes y la inflación viene remarcando los precios. Los jóvenes tenemos por lo general trabajos precarios y salarios que no alcanzan. Muchos compañeros de la universidad tienen que dejar sus estudios por no poder costearlos. Nosotros proponemos la estatización de los hidrocarburos, que vuelva YPF 100% estatal y que las regalías millonarias del petróleo vuelvan al pueblo, a la salud, vivienda y educación, y salario para todos los trabajadores”

Luis Virgilio Sánchez del Partido Humanista

El candidato asegura que “la agenda ambiental involucra no sólo el cuidado del medio ambiente, nuestra postura contra el extractivismo, la preservación del agua y el desarrollo sustentable, sino que esencialmente lo que planteamos es un cambio cultural, porque consideramos que esa es la primera de las batallas”. Y agregó que la única opción sustentable en la provincia es diversificar la matriz productiva y una explotación responsable de los recursos naturales. Para ello también es necesario un Estado fuerte.

El MPN

Mage Ferrareso

La candidata oficialista del partido provincial aseguró que “Vaca Muerta representa una oportunidad estratégica para el desarrollo provincial y del país. Hay muchas miradas puestas en Neuquén, por eso es fundamental que logremos una mayor representatividad en el Congreso, con legisladores que sean la voz de los neuquinos y que, junto a otros partidos provinciales, pongan sobre la mesa los temas que es necesario debatir. Nosotros nos comprometemos a hacerlo”.

En cuanto a la letra chica de la iniciativa, la candidata oficialista subrayó “estaremos muy atentos al proyecto, debido a que la sanción de la ley es de vital importancia para potenciar el desarrollo Vaca Muerta y así incrementar las fuentes de trabajo genuino”, y agregó que “realmente esperamos que la norma contenga la mirada de las provincias productoras y que el gobierno nacional incorpore por aportes de las provincias que integran la OFEPHI”.

Rolo Figueroa

El candidato opositor opinó que la “nueva ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, impactará en la administración de nuestros recursos naturales. Más allá de las posturas proselitistas, de lo que se trata en este asunto es de garantizar a las y los neuquinos que vamos a ser consecuentes en poner un freno a la Nación, y hacer efectiva nuestra Carta Magna para que los recursos de nuestra tierra sean realmente nuestros. Y luego agregó “al recorrer una vez más la meseta neuquina me pregunto, al igual que miles de neuquinos, ¿cómo es posible que en nuestra provincia haya tantos hogares sin gas natural?

Libres del Sur

Jesús Escobar

Jesús Escobar dijo “los vecinos y vecinas tienen que convivir a metros de sus hogares con las cigüeñas petroleras, con pozos de gas, y con infinidad de inconvenientes que se presentan mes a mes de acuerdo al estado de la producción”, explicó Escobar.

Además, recordó que “nuestra provincia se rige a partir de un decreto del anterior gobierno que hace muy laxo todo: desde la planificación hasta los controles. Nos parece fundamental contar con una ley clara y estricta para defender nuestro territorio, nuestra agua, nuestra gente y las futuras generaciones”.