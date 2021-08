Las juveniles del equipo de hockey de Dinos Rc hicieron su debut en el torneo regional consiguiendo un triunfo y una derrota. Por otro lado la primera de Belén Betancur también tuvo acción en Senillosa.

En Patín también hubo buenas noticias con las patinadoras de la comarca que cosecharon 9 medallas en el Torneo Provincial de Patín Artístico.

Acá te dejamos los links de 299 Deportes con las noticias destacadas.

