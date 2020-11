lunes 16,42, barrio Zani, Covunco, se aseunte lal meidoida y al regresar le habían roto los vidrios de la vivienda, pero no le robaron, comisaría 15.

16.50 parque industrial de plaza huincul, mario zambrano y ruta 22, cubriendo puesto fijo zona del monumento del cristo, masculino denuncia 19 años momentos de circular por barrio uno, por calle Zambrano motocicleta de color roja, llevaban casco y ropa oscuar, con un arma blanca le roban bicicleta rodado 29, marca Osmo, verde y negro. pierde de vista ruta 22. en el cristo da conocimiento. Martes a als 10.30 secuestro motocicleta de color rojo, se identifica a los ocupantes en Mario Zambrano, reclamo de la uocra, se secuestra la motocicleta, en investigación del robo. Estaban con los que se movilizaban, están siendo la investigación.

lunes 17 hs ingresa una persona lesionada de arma de fuego, sector del abdomen, se trataba de un masculino mayor de edad, lesionado el día anterior, disturbio en la zona de chacras de plaza huincul, iba a hacerse curaciones.

san martín y maestros neuquinos ford eco sport color gris, conducido por un masculino mayor de edad, con domicilio en cutral co, colisiona contra un árbole, la camioneta circulaba por maestros neuquinos, perdió el control del vehículo, 1.36 gramos de alcohol en sangre, se procede al secuestro del vehículo. a las 23,41 barrio cooperativa, tentatia de suicidio, había consumido medicación. los familiares lo había trasladado al nosocomio local. quedó fuera de peligro, se determinó cuadro depresivo importante, perdió la madre por la pandemia.

el martes a las 0.50 pernisek y trocoman ??? más de 60 años, masculino, personas circulaban en vehículo siena blanco, le intentron robar un portón. comienza una recorrida del sector, sobre ruta 22, dos kilómetros del parque de la ciudad, carro enganchado, se logra detención metros más adelante, dos personas 41 y 35 de Cutral Co, hombres, son conocidos del ambiente, vehículo para requiso, presuntos autores del hecho que se estaba, casi se prende fuego, se volvió a apagar cuando llegaron a la comisaría, había pernos que serían del portón, notificados de la causa recuperaron su libertad,

martes 5.10 calle chosmalal, 25 de mayo de ph, dos masculinos motocicletas enduro, frente a la anonima, estaban rompiendo vidrios de la verdulería, concurre la propietario, luego relevamiento, sustraidos 200 kilos carne, balanza, no tiene alarma ni seguro, 1500 pesos de la caja registradora.

allanamiento en la semana fueron siete, en uno de ellos comisaría 6 (eran 5) todos hechos antiguos, vehículo rojo gol, sindicado en un hcho de robo del 15, sustrajeron siete varillas de hierro del caño del 10. las varillas no estaban, solamente el vehículo. otro allanamiento, comisaría 14, filli dei, escuela de policía, dos allanamiento robos en pozos petroleros, en uno de los domicilio, 10 plantas de marihuana, cinco rollo de alambre romboidal de 15 metros y un rollo de cable trifásico de 10 metros con recubrimiento de color violeta, habían sido denunciadas como robadas,

progreso martes Paisano calle, 17.15 se procede a entrevistar femenino de 31 años, le habían robado un generador de uan camioneta de su propiedad, fiat fiorino de color gris, no reconoció a los autores,

19.20 los groselleros, el personal entrevista masculino 41, zona céntrica fue vw gol, color rojo, lo amenazaban y le dispararon. con esos datos se está investgiando

sinietros vial pernisek e yirigoen camioneta Chery de color gris, un masculino de 34 años colisiona con una hilux de petrolero, conducido por un masculino de 22 años de edad. se produce la colisión por un descuido, pericias, controla la documentación, el vehículo al Chery no contaba con seguro, se labra el acta. solo daños materiales, test negativo, se entregaron el vehículo.

21,30 un hurto avenida rotter, entrevista a un masculino, había dejado entrar a un amujer, en comanía de otro hombre, bajó de un taxi y le robaron el televisor. tipo Led. no hay mayores detalles. se está trabajando.

centro sur, perito moreno y mosconi, 27 años de edad, circulaba con una escalera, una bandera y tres metros de cable, al no poder acreditar la porpiedad de los elementos, se secuestran y se dejan en la comisaría 14, queda identficiado, a las 2.30 carmen badilla rotura de un cristal, comercio producto de computación, fue alertado por la alarma, fue solamente el daño del vidrio.

urquiza y santa teresita, un elemento era una bicicleta, tipo playera color roja y negra, se secuestra, a la comisaría 15 a la espera de que haya alguna denuncia

freire frente al hospital, a las 17, una persona femenino, mayor de edad, trabajando en la plazoleta, deja su bicicleta a metros de donde se encontraba, sin seguor, observar una motocicleta tipo enduro con dos ocupantes se baja uno, se lleva la bicicleta y huye. se está trabajando en motos enduro que andan dando vuelta, todas las personas que se movilizan, sobre todo a alta velociad, por el moemnto no hay resultados positivos.

19,20 del 18 12 de ocburte y benazar, se gol y motocicleta, ya no se encontraban los vehículos, solamente daños materiales, se tienen los datos.

a las 21, ayer, libertador y maizani, abuso de arma. masculino de 32 años y una mujer, son de Cutral Co, estaban en un negocio, saveiro color blanco, masculino mayor y conocido problema de alquiler de vivienda, lo abordó, lo amenazó y efectuó un disparo.

21.45 tomamos conocimeinto,una mujer por ruta 22, altura dinos, dos masculio por moto, le muestra arma, bicicleta y el celular, ella se niega y le pegan un golpe de puño en una pierna. le sustraen las dos cosas, se van a la zona de chacras, color gris con detalles rojo, rodado 29, color negro el celular. las bicicletas las ofrecen por un valor mucho más bajo y hay gente que las compra.

3.15 barrio otaño, confuso, hombre dice que fue víctiam de robo que le sustraidido una camioneta f100 color gris, en la calle Corrientes del otaño, personal concurre al lugar, se constante que indicaba en el barrio Mosconi, había denunciado, había chocado con una vivienda. el propietario llega ofuscado con el personal, que le había prestado la camioneta al hijo. mapostería del cemento, se negaron a a portar mayores datos

daño y demora, mujer aparentemetne ebria 24 años, barrio aeroparque, 5 de la mañana, concurre 1 de amyo se encontraba haciendo disturbios, rompía una puerta de una vivienda de alquiler, se desconocen motivos, no quería calmarse, se demora y se la traslada a la comisaría 6. 0,30 estaba en otro domiclio de plaza huincul, también disturbios, se retiró del lugar. andaba sola. la propietaria de la vivienda hizo la denuncia.

a las 3 de la mañana perito moreno y pampa mayor y un menor de 16, el mayor revolver calibre 22, color negro, mochila abierta, un elemento similar a una tmbuera, son reducidos, criminalistica, secuestro de los elemento, calibre 12.70, tres cartuchos, desconocemos qué intenciones tenían, comisaría 14, fue eximinado.