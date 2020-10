Un grupo pequeño de trabajadoras comenzó a manifestarse esta mañana en el municipio de Cutral Co, ante el aviso de que 120 de sus compañeras fueron dadas de baja del programa por recibir asignaciones de Nación.

La reglamentación establecida por el municipio indica que el programa Plus es para personas que no tienen ningún tipo de asistencia. Pero muchas beneficiarias y beneficiarios tenían la AUH u obra social.

“Dicen que no pueden estar en el programa de Plus y cobrar la asignación por hijo, les pidieron que se den de baja si quieren seguir en el puesto, pero en ANSES no nos dan la baja porque dicen que es un derecho cobrarlo”, explicó una de las voceras.







En ese sentido, detalló que “hay otras compañeras que están en la lista y que también van a ser dadas de baja por esta situación”.

Al mismo tiempo, explicó que mantuvieron contacto con el gremio ATE para conseguir una negociación con el Ejecutivo local y conseguir la reincorporación de las trabajadoras separadas.